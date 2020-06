Unibail-Rodamco: Niet slenteren maar beleven

Unibail-Rodamco heeft een snelle rit naar de 66,54 euro gemaakt nadat een charttechnische bodem is gevormd rond de 50 euro.

Zuiver technisch geredeneerd is ruimte voor een stijging naar de weerstand die rond de 80 euro ligt of die rond de 110 euro ligt. Op het eerste gezicht is het aandeel fundamenteel niet duur met een koers/winst van 7,3, een koers/omzet van 2,7 en een koers/cashflow van 6,3, maar in feite zijn het signalen van zwakte.

Beleven

Punt blijft dat het moderne shoppen in winkelcentra in zijn huidige vorm verleden tijd is. Beleven is het sleutelwoord geworden, en dan op de punten van cultuur, fashion en entertainen. Dat is iets anders dan slenteren langs winkelruiten. Ik zie nog niet dat Unibail Rodamco die slag heeft weten te maken. Daarom is de lage waardering geen inspiratiebron om het aandeel op de kooplijst te zetten.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

