Unibail-Rodamco staffelen

Unibail-Rodamco daalde gisteren met 10,3% naar 58,72 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 25 maart om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 12,15%. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

In 2015 noteerde het aandeel rond de 260 euro. Sindsdien is het aandeel drie kwart lager. Vastgoedaandelen zijn uit de gratie. Het is zoeken naar een mooi instapmoment. Wellicht is daar pas sprake van als de koers beneden de 50 euro is gekomen. Wie iets in vastgoed wil doen kan beginnen met staffelen.

