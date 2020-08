Unibail Rodamco verre van herstelkandidaat

Unibail Rodamco is vanmorgen 0,3% hoger op 40,95 euro. Een herstelkandidaat?

Vergeet het maar dat Unibail Rodamco een herstelkandidaat is. Vooralsnog blijven de beheerders van het vastgoedfonds te veel vasthouden aan hoe het ooit goed was. De wereld verandert. Steeds meer bedrijven laten hun werknemers thuis werken. Het is niet meer van 9-tot-5, maar inzetbaar zijn voor de klus. Datzelfde zullen we ook zien bij het shoppen. Dat zal in de toekomst niet meer iets zijn voor in het weekeinde. Op weg naar een bespreking zie je leuke kleding. Je past het, koopt het thuis online en trekt het morgen aan.

De reden voor de lichte koersstijging vandaag, en de rest die zal volgen, is dat het aandeel wordt opgepoetst voor een emissie van aandelen, waardoor een bodem is ontstaan op 40 euro. Het gerucht circuleert dat het om een bedrag van 3 miljard euro gaat. Daarop moeten beleggers niet inschrijven, tenzij het bestuur een goed onderbouwde toekomstvisie heeft. Zonder visie zou eerder aan opsplitsen moeten worden gedacht dan aan het versterken van het vermogen.

