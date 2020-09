Unilever: Ja of Nee

Vertrekt Unilever uit Rotterdam? Vandaag zeggen de aandeelhouders ja of nee.

Als het aan Unilever ligt verhuist het volledige hoofdkantoor naar Londen. Aandeelhouders kunnen zich daar wel in vinden, zo blijkt uit een recente poll op Reuters. De dreiging van een mogelijke vertrekboeten is het enige dat Unilever nog aan Rotterdam vastplakt. Een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks zou zorgen voor een flinke fiscale boete. Het voorstel is echter als een bewegend doel, iets waar ondernemers moeite mee hebben om hun beleid op af te stemmen.

Als Unilever wil gaan, moet ze gewoon gaan en zich niet laten tegenhouden door een initiatiefwet die nog niet is geaccepteerd. De kans is redelijk aanwezig dat deze er nooit zal komen, omdat buitenlandse bedrijven Nederland dan zullen mijden.

Volledige verhuizing naar Londen heeft een nadeel. Bij een harde Brexit dreigt voor euro-beleggers een valutarisico van 10%. Tegenover een druk op de winst in euro’s door mogelijke valutaverliezen staat extra afzetpotentie door een concurrentievoordeel.

Unilever wordt op 50,98 euro verhandeld tegen 23,2 keer de winst. Dat is niet extreem hoog als rekening wordt gehouden met het valutarisico. Dat geldt ook als het risico met nog eens 5% – 10% (maximaal 2,3 punten in termen van koers/winst) als een vertrekboete van 11 miljard euro moet worden betaald welke wordt uitgesmeerd over een periode van 10 jaar, maar dat zal lager uitvallen als Unilever fiscaal wordt gecompenseerd in het VK.

Vanaf een koers van 55 euro kunnen tijdelijk gedekte calls op Unilever worden geschreven.

