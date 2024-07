Unilever moet innoveren, niet saneren

Het aandeel Unilever PLC (UNA) sloot 0,8% hoger op 52,78 euro na de aankondiging dat 3.000-3.200 kantoorbanen in Europa zullen verdwijnen.

Het is onderdeel van het plan om wereldwijd 7.500 banen te schrappen en de ijsdivisie af te splitsen. Dat plan moet een besparing opleveren van 800 miljoen euro.

Het doel van het plan is een beter rendement. De strategie is ‘minder doen, maar wel beter’. Dat werkt in de periode van de uitholling van het bedrijf, waarbij alles draait om dat ene cijfertje: de winst per aandeel.

Kosten schrapen is goed als je een bedrijf klaarmaakt om te verkopen. Wat Unilever mist is innovatie en een nieuwe groeipoot. De onderneming is bezig het beetje fantasie dat met nog had te verkwanselen. Droevig als je een bedrijf runt als een geldwolf, waarmee je aangeeft dat de consument eigenlijk op het tweede plan staat.

Het bedrijf en het aandeel hebben veel weg van vergane glorie. Jammer. Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds november 2020. Het aandeel is hiermee voor de achtste dag achter elkaar gestegen. Toch ziet Investtech nog kansen: “Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel heeft steun rond 49,20 euro.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19971 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht