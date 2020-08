Unilever naar Londen? Vergroot valutarisico met 15%

In principe zal Unilever het hoofdkantoor verplaatsen naar Londen. Het vergroot de risico’s voor beleggers.

Het definitieve vertrek hangt om het politieke besluit of Unilever wel of niet een ‘vertrekboete’ moet betalen van 11 miljard euro.

Als de verhuizing doorgaat zullen beleggers extra risico gaan lopen. De onderneming zal dan direct of indirect de resultaten in ponden publiceren. Beleggers zullen daarom te maken krijgen met valutarisico’s. Euro/pond kan op lange termijn met een zes toenemen tot 1,05 basis de trend die begin deze eeuw is ontstaan.

Dat potentiële valutaverlies van minimaal 15% is ruim het dubbele van de winstgroei in de periode 2016/2019. Het zou ook betekenen een ‘stijging’ van de koers/winstverhouding van de huidige 22 naar 26. Kortom, door het vertrek naar Londen dalen de kansen voor Unilever als een smeltend ijsje in de zon.

