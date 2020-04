Unilever realiseert lichte omzetgroei

Voedingsmiddelenconcern Unilever heeft in de crisis een keurige omzet gerealiseerd over het eerste kwartaal. Deze bedroeg 12,4 miljard euro, een stijging van 0,2%.

Er is wel sprake van de nodige verschuivingen als minder ijs en meer verzorgingsproducten. De toename van het volume met 0,2% kan worden weggestreept door lagere prijzen (min 0,2%). De groei in ontwikkelde markten was 2,8% en 0,2% in opkomende markten.

“Onze werknemers hebben nu de hoogste prioriteit en we hebben snel gehandeld om voor hun veiligheid te zorgen en het behoud van banen en inkomens te garanderen”, zegt topman Alan Jope. “We kunnen aan onze leveringen voldoen en onze fabrieken draaien gewoon door. We gaan de capaciteit verhogen waar dat momenteel het meest nodig is: de hygiëneproducten en voedsel.”

Unilever noteert 46,70 euro. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 58 euro op weekbasis.

