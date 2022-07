Unilever test weerstand

Unilever verloor woensdag 0,8% op 47,48 euro, nadat het op dinsdag meevallende kwartaalcijfers had gepresenteerd. Analisten van Investtech vinden het aandeel technisch licht negatief voor de middellange termijn.

Investtech: “Unilever is door de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal gebroken. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de dalende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. Het aandeel test de weerstand bij 48.00 euro, dit kan een neerwaartse reactie geven.”

“De positieve volume balance is een positief korte termijn signaal. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal. Het aandeel is totaal gezien technisch licht negatief voor de middellange termijn”, aldus Investtech.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht