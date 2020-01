US Bonds testen markt voor een opgaande beweging

US 10Y Bonds beweegt op 1,8195 al enige tijd in een zijwaartse beweging van 1,70/1,95. Iets beneden de 1,50% ligt een stevige historische steun, een die niet makkelijk zal worden doorbroken. De bodem komen sinds eind vorig jaar op een hoger niveau te liggen; de toppen schoorvoeten op een hoger niveau. Het is alsof de rentemarkt aan het uittesten is of de financiële markten een stijging van de rente aankunnen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

