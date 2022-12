Uw lijfrente schenken aan een kleinkind? Zo doet u dat slim

Goed beschouwd zijn opa’s en oma’s altijd al bezig geweest met van alles aan hun kleinkinderen te geven. Dat begon met snoep, soms iets te veel. Daarna zakgeld, dat kon nooit te veel zijn. En niet te vergeten liefde. De liefde stopt nooit, net als de schenkingen. Zit u eraan te denken om uw kleinkind een deel van uw lijfrente te schenken? Lees dan snel verder. In dit artikel ontdekt u of dat een fiscaal verstandige keuze is.

Wat is oud regime lijfrente?

Best kans dat de jongere generatie nog nooit van oud regime lijfrente heeft gehoord. In de jaren tachtig van de vorige eeuw verschenen er aan het eind van het jaar volop advertenties. Men kreeg de kans om fiscaal aantrekkelijk een lijfrentekoopsompolis af te sluiten. Dit was een verzekering met een eenmalige storting. Het belastingvoordeel kon oplopen tot 72%. Lees hier meer over oud regime lijfrente.

Sinds begin jaren negentig kunnen deze verzekeringen niet meer worden afgesloten. Maar als de verzekering voor deze datum was afgesloten, kon er tot 2001 nog aftrekbare premie worden gestort. Lang verhaal kort, op deze rekening kan een heel flink bedrag staan. En dat betekent een behoorlijke som inkomstenbelasting als de lijfrente wordt uitgekeerd.

Er moet nog belasting worden betaald

Omdat in het verleden de premie of koopsom is afgetrokken van de belasting, moet er namelijk nog inkomstenbelasting worden betaald. Dat is bij iedere lijfrente het geval. Die belasting wordt betaald door de persoon die de lijfrente ontvangt. Dat kan dus ook uw kleinkind zijn. En dan wordt het interessant.

De belastingdruk van uw kleinkind is waarschijnlijk een stukje lager dan de uwe. Zeker als uw kleinkind nog studeert, of nog jonger is, is het fiscaal aantrekkelijk voor beide partijen. En als het ene kleinkind klaar is met studeren, kunt u tijdens de looptijd van de lijfrente-uitkering de begunstiging veranderen.

Hoe zit het met jongere lijfrente verzekeringen?

Dit soort schenkingen kunnen alleen worden gedaan op zogenoemde ‘oud regime lijfrente verzekeringen’. Dit zijn rekeningen die voor 1 januari 1992 zijn afgesloten. Ook mag er na 2000 niet meer op zijn gestort.

Het is dus goed mogelijk om deze lijfrente ook aan uw kind uit te keren. Gezien de leeftijd van uw kinderen is de kans groot dat zij al werken. En zelf dus een aardig inkomen hebben. In dat geval is het fiscaal niet zo aantrekkelijk om de lijfrente te schenken. Uw kleinkind is dan ook een fiscaal voordeligere optie.

