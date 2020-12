Vaccin geeft Europese beurzen (AEX) een impuls

Bij de bewegingen in de laatste week van het jaar moeten beleggers niet te lang stilstaan. Vraag- en aanbodverhoudingen zijn dan verstoord.

Maar een positieve invloed kan wel uitgaan van de start van het toedienen coronavaccins in Europa. Het zal worden ervaren als een sterk schijnend licht aan het einde van de tunnel.

Het Nederlands ondernemersvertrouwen heeft zich in december verbeterd wat niet past bij sommige berichten. De indicator steeg naar -0,4 in december van -3,8 in november. In Japan is de industriële productie in november gestabiliseerd na een stijging van 4,0 een maand eerder.

Amerikaanse futures staan flink in de plus met winsten oplopen tot ruim 0,7% voor de Nasdaq. Nikkei +0,6%, Shanghai +0,1%, Sensex +0,5% en Kospi onveranderd.

Euro/dollar +0,3% op 1,2221. Pond/dollar +0,3% op 1,3571. BTC/dollar +1,8% op 26.932. Euro/yuan +0,4% op 7,9687. Goud +1.890,38. Brent -0,5% op 51,03 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,54%. US Bonds +0,02 op 0,95%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15621 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht