(Valse) Doorbraak NN Group

NN Group steeg gisteren met 3,94% tot 40,62 euro. Ook de andere financials deden het goed.

Investtech: “We moeten terug naar 9 november 2020 om een even grote stijging te vinden voor NN Group. Toen steeg het aandeel met 4,53%. Het aandeel is hiermee 11 van de laatste 13 dagen gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 17,06% gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit.”

De andere

Aegon steeg gisteren met 3,5%, ABN Amro met 1,0% en ING met 4,3%. De koersen van de financials worden gestuwd door de a) de ontwikkeling van de rente(marge) en b) door de meeste financials rond de 50% van de boekwaarde noteren. Dat is wel iets anders dan minimaal 10 keer de boekwaarde voor onder meer Adyen, Beter Bed, Alfen, Relx en ASML.

NN is boven de vorige belangrijke top gekomen uit 2018. Charttechnisch geredeneerd is dat een aanzet voor een stijging tot 45/50 euro. Echter, in het huidige beursklimaat is het verstandiger om te wachten met kopen. Het moet charttechnisch nog worden ‘bewezen’ dat sprake is van een doorbraak.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15829 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht