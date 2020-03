Van een buy-the-dip is nog geen sprake (LGIM)

Markten hebben een mogelijke bedrijfswinstdaling van 40% nog niet ingeprijsd, waardoor aandelenkoersen in de nabije toekomst hun dalende trend zullen vervolgen. “Van een buy-the-dip is derhalve nog geen sprake”, stelt Emiel van den Heiligenberg, hoofd Asset Allocation bij pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM).

Centrale banken en overheden onthulden recent krachtige maatregelen om de economische en financiële gevolgen van de virusuitbraak te verzachten. Van den Heiligenberg krijgt van beleggers veelvuldig de vraag: is het nu tijd om de dip in aandelen te kopen? “Voorlopig is het antwoord nee”, schrijft de LGIM-analist. Sterker nog: “We verlagen onze blootstelling aan wereldwijde aandelen.”

Van den Heiligenberg baseert de strategie op meerdere scenario’s. Zo is er de komende maanden waarschijnlijk geen effectief vaccin tegen het coronavirus en maakt het zomerweer evenmin een einde aan de pandemie. “Wij zijn van mening dat de maatregelen om de sociale afstand te bewaren minimaal zes maanden en mogelijk veel langer moeten worden voortgezet.”

Dit resulteert in een bedrijfswinstdaling met 40%, iets waar financiële markten volgens Van den Heiligenberg nog te weinig rekening mee houden. Ook ontwaart Van den Heiligenberg een gebrek aan dollarliquiditeit, een ontwikkeling die doet denken aan de financiële crisis van 2008, temeer omdat twee Amerikaanse geldmarktfondsen vorige week injecties kregen om de wettelijke minimumliquiditeit te handhaven.

Ondanks het feit dat centrale banken bereid zijn te doen wat ze kunnen, worstelen financiële markten nog steeds met mogelijke resultaten van dat beleid. “De situatie is enigszins vergelijkbaar met die van 2008”, betoogt de LGIM-specialist. “Het is voor centrale banken deze keer ingewikkelder om te doen wat nodig is, omdat het gemakkelijker is om een kredietcrisis aan te pakken dan een crisis waarin mensen vrezen voor hun gezondheid. Dit is geen liquiditeitscrisis die een solvabiliteitscrisis kan worden; dit is gewoon een solvabiliteitscrisis. Bedrijven vallen om als ze geen inkomsten hebben.”

Tenslotte vergroot de scherpe daling van de olieprijs door het conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië de kredietrisico’s in de VS omdat energiebedrijven een belangrijk onderdeel zijn van het kredietuniversum.

Bovenstaande leidt tot LGIM’s onderwogen positie in wereldwijde aandelen. “Mits er niet te veel systeemschade is, zal deze crisis pas op middellange termijn goede koopmogelijkheden creëren”, besluit Emiel van den Heiligenberg.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14698 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht