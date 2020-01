Van groei naar waarde

Europese aandelenmarkten gaan profiteren van de rotatie van groei- naar waarde-aandelen, een ontwikkeling die in september 2019 ontstond en in 2020 doorzet.

Al bijna 13 jaar op rij blijft het rendement op waarde-aandelen achter op bij dat van groeiaandelen. Dat gaat veranderen, menen de deskundigen van Amuni. Zij achten de tijd rijp voor een vlucht naar cyclische waarde-aandelen uit Europa.

De Amundi-specialisten constateren dat het stabiele rentebeleid door centrale banken in combinatie met een stijgende wereldwijde productie obligatierendementen stabiliseren. Dit laatste kan enkele traditionele waardesectoren ten goede komen, zoals financiële instellingen en consumentengoederen. Bovendien tonen beleggers meer interesse in Europa door geopolitieke verbeteringen, terwijl de aandelenwaarderingen aantrekkelijk zijn.

Europa vormt een traditionele waardemarkt en kent met name waardesectoren als financiële dienstverlening, telecom, mijnbouw en nutsbedrijven, terwijl het onderwogen is in het hypergroeisegment van informatietechnologie. In het verleden waren rotaties van groei naar waarde dan ook meer uitgesproken in Europa dan bij andere aandelenmarkten.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

