‘Van obligaties in aandelen’

“Hoewel economieën niet snel genoeg herstellen, blijken bedrijfsinkomsten veerkrachtiger en zich sneller te herstellen”, meent Monica Defend, hoofd research Amundi. Vandaar haar verschuiving van obligaties naar aandelen.

Centrale banken schoten snel te hulp en bevestigden hun rol als lenders of last resort toen de coronapandemie en diens gevolgen zich ontvouwden. Zes maanden na de interventie heeft het beleid volgens haar het ondernemersvertrouwen verhoogd en bedrijven klaargestoomd voor een herstelscenario voor 2021.

“Hoewel zowel aandelen als bedrijfsobligaties waarschijnlijk goed zullen presteren in dit scenario, zullen beleggers zich afvragen of de relatieve voorkeur voor bedrijfsobligaties nog actueel is. Het economisch herstel op schema ligt en het tweede kwartaal het dieptepunt voor bedrijfswinsten vormde. Dit suggereert dat de koers/winst-dynamiek niet de enige motor zou moeten zijn voor aandelen in de toekomst.”

Volgens Amundi zijn bedrijfsobligaties nu beter geschikt als bescherming bij tegenwind. “Ondanks de hobbelige weg, met herstel dat zich uitstrekt tot de vroege stadia van 2022, zien we kansen om geleidelijk over te stappen op aandelen, aangezien we slechts een beperkte carry bij bedrijfsobligaties zien.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15344 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht