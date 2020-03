Van smerig naar schoon + welke ETF is nu koopwaardig

Wie nog niet overtuigd is van het nut van duurzaam, zou eens naar het onderstaande plaatje van Nasa moeten kijken.

Satellieten van de NASA (met of zonder chips van Huawei) hebben beelden geschoten van China van voor de uitbraak van het coronavirus en daarna. Het verschil is onthutsend. In de periode januari 1-20 2020 waren hele gebieden roestkleurig van de vervuiling van industrieën en auto’s. In februari was de lucht weer ‘schoon’ doordat nauwelijks nog werd geproduceerd en geen gebruik werd gemaakt van auto’s. Fei Liu, een luchtkwaliteit-onderzoeker NASA’s Goddard Space Flight Center, zegt via CNBC: “Dit is de eerste keer dat ik zo’n sterke daling heb gezien over een groot gebied.” Lees het hele verhaal op CNBC.

Er zijn diverse op ESG gerichte ETF’s. Vele zijn niet lang genoeg beschikbaar om te worden opgenomen in het resultatenoverzicht op weekbasis. Binnen het thema duurzaam biedt de VanEck Sustainable ETF de meeste potentie (17%). Op 84,61 euro staat de koers onderin de bandbreedte en is de ETF oversold.

