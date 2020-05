Van tijdelijk naar permanente maatregelen (Amundi)

Sommige van de crisisbestrijdende begrotingsmaatregelen, die momenteel als tijdelijk worden voorgesteld, zullen een permanent karakter krijgen. Dit is het gevolg van de vraag naar een sterkere rol van de overheid en sterkere sociale vangnetten, schrijft Global Views-analist Tristan Perrier van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Volgens Perrier onthult deze crisis dat overheden meer moeten ingrijpen bij economieën, met name bij strategische sectoren als de gezondheid. In de VS kan de coronacrisis zwakke schakels binnen het gezondheidsstelsel blootleggen, problemen die een structurele verhoging van de overheidsuitgaven vereisen.

Naast de zwakke punten binnen de gezondheidszorg, krijgen overheden ook te maken met de vraag naar permanent sterke sociale vangnetten. “Met name de uitbreiding van de werkloosheidsverzekeringsregelingen voor uitzendkrachten, zelfstandigen en mensen van de gig-economie vormt een permanent thema”, stelt de Amundi-analist.

Bovenstaande kan leiden tot structureel hogere tekorten op begrotingen. De houdbaarheid van deze schulden is afhankelijk van de bereidheid onder centrale banken om door te gaan met het opkoopprogramma en in hoeverre economieën een normale groei op de lange termijn realiseren.

