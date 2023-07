Vanguard: ‘Inflatie de uitdaging voor tweede helft 2023’

Vanguard verwacht ‘economische zwakte in de tweede helft van het jaar’. Dat heeft alles te maken met het temmen van de inflatie, aldus econoom Andrew Patterson in de outlook van de vermogensbeheerder over de komende zes maanden.

“We verwachten dat de kerninflatie (exclusief voedsel- en energieprijzen) in de ontwikkelde markten tot eind 2023 blijft dalen. Toch zal de inflatie zich pas eind 2024 of zelfs begin 2025 op de streefniveaus van de centrale banken bevinden, die meestal rond 2% liggen. Volgens ons ligt de grootste uitdaging in het laatste stukje, het terugdringen van de inflatie naar die streefniveaus.”

Die laatste etappe verschilt waarschijnlijk ook per regio. Patterson: “De initiële katalysatoren voor de opleving van de inflatie waren mondiaal van aard, en het tempo waarin de inflatie het laatste stukje naar het streefniveau aflegt, hangt meer af van lokale factoren: hoe restrictief de verkrapping van het beleid in elk land of elke regio is, evenals de lokale vraag, en de dynamiek op de arbeids- en woningmarkt.”

Recessie in de VS

“Het herstel van de kortste recessie in meer dan 150 jaar – een neergang van twee maanden begin 2020 – heeft een van de meest agressieve renteverhogingscycli in de geschiedenis van de Amerikaanse centrale bank doorstaan. De groei is stabiel gebleven op ongeveer 2% op jaarbasis. We schatten de kans op een recessie nog steeds hoog in, hoewel de kans is toegenomen dat deze later plaatsvindt, namelijk in 2024 in plaats van in 2023. Het afnemende momentum op de arbeidsmarkten zou later dit jaar ook de inflatie moeten verlagen”, stelt Patterson.

“Het effect van het monetaire beleid op de economische activiteit kan onvoorspelbaar lang op zich laten wachten. De Fed kan dus besluiten dat de 500 basispunten aan renteverhogingen die ze sinds maart 2022 heeft doorgevoerd, genoeg is om de inflatie terug te dringen naar haar doelstelling van 2%. Vanguard acht nog minstens één renteverhoging waarschijnlijk.”

De eurozone en het VK

De lichte economische krimp in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 in de eurozone wijt Vanguard aan de energiecrisis. Voor eind 2023 of begin volgend jaar voorziet de vermogensbeheerder een nieuwe recessie, wanneer de impact van het strengere monetaire beleid zich manifesteert. Vanguard verwacht dat de kerninflatie eind 2023 uitkomt op 3,3%, nog steeds ruim boven de doelstelling van 2% van de ECB.

Vanguard gaat er dan ook vanuit dat de ECB, die de rente de afgelopen 12 maanden met 400 basispunten verhoogde, dit jaar nog met een of twee verhogingen komt. “Voor de eindrente van de Bank of England hebben we onlangs onze prognose met 75 basispunten verhoogd tot een niveau van 5,5% tot 5,75% aan het einde van het jaar, gezien de sterker dan verwachte inflatiecijfers, de aanhoudend krappe arbeidsmarkt en de versnellende loongroei.”

China en opkomende markten

“In China verwachten we een economische groei van 5,5% tot 6% in 2023. De arbeidsmarkt is gestaag verbeterd sinds de heropening van de Chinese economie, met een daling van de algemene werkloosheid tot 5,2%. De jeugdwerkloosheid is echter naar een recordhoogte gestegen, wat een neerwaarts risico vormt voor de groei”, stelt Patterson.

“Lagere energie- en varkensvleesprijzen hebben bijgedragen aan de zwakke inflatie. Later dit jaar trekt deze waarschijnlijk weer aan, wanneer de kredietvraag toeneemt en de voedsel- en energieprijzen stabiliseren. Toch hebben we onze oorspronkelijke inflatieverwachting bijna gehalveerd tot 1% op jaarbasis aan het einde van het jaar.”

De recente verlaging naar 2,65% van de belangrijkste 1-jaars middellangetermijnkredietfaciliteit door de People’s Bank of China heeft waarschijnlijk weinig tastbaar economisch effect, denkt Patterson. “Een extra verlaging van 10 tot 20 basispunten is waarschijnlijk. De uitdaging voor China is vooral een gebrek aan vraag naar geld, niet een gebrek aan aanbod. De kans op een agressieve stimulus aan de begrotingszijde is klein vanwege de toenemende schuldenlast van de lokale overheden.”

Vanguards’ perceptie van de economische omstandigheden in opkomende markten verschilt per regio. In Latijns-Amerika lijkt de inflatie zijn hoogtepunt te hebben bereikt, maar de vermogensbeheerder verwacht dat de centrale banken hun rentestreefcijfers langzaam zullen verlagen.

Voor Centraal-Europa en Afrika gaat Vanguard uit van een economische groei van ongeveer 1% in 2023, en voor 2024 daar net onder. De kerninflatie zou meer dan 10% blijven. “Opkomend Azië zal een veel hogere groei zal laten zien dan de rest van de opkomende markten, met een groei van 5,25% dit jaar en een lichte afkoeling naar 5% in 2024.”

