Vanguard: ‘Vooringenomenheid kost geld’

Beleggers hebben, net als iedereen, emoties. Deze kunnen flink in de weg zitten bij beleggen, meent Wim van Zwol, hoofd Benelux en Nordics bij vermogensbeheerder Vanguard. “Wie deze leert te herkennen, maakt slimmere financiële keuzes. In deel vier van de reeks gaat het over vooringenomenheid.”

De recency bias beschrijft dat we onze verwachtingen voor de toekomst in grote mate baseren op recente ervaringen en minder op ervaringen uit het verdere verleden. Wanneer je bijvoorbeeld voor het eerst in een ander land rijdt en tijdens de volledige rit precies evenveel rode als blauwe auto’s ziet, maar aan het einde van je rit vooral blauwe tegenkomt, ben je geneigd om te concluderen dat de meeste auto’s in het land een blauwe kleur hebben. Dat maakt tijdens het rijden niet bepaald uit, maar bij het beleggen kan deze neiging je duur komen te staan.

Zo ga je er dankzij dit vooroordeel bijvoorbeeld van uit dat stijgende koersen voorlopig blijven stijgen, waardoor je wellicht meer risico durft te nemen. Aangezien de recente stijgingen ons positief stemmen, vergeten we soms dat markten ook weer dalen. We houden ons aan ons optimisme vast, terwijl markten eventueel boven hun reële waardes zouden kunnen stijgen. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de dotcom bubbel. De beurskrach die volgde, kostte veel beleggers een hoop geld.

Dit vooroordeel beïnvloedt je eveneens wanneer er onrust op de financiële markten heerst en de aandelenmarkten dagelijks negatieve krantenkoppen teweegbrengen. Beleggers verwachten in dat geval dat de koersen blijven dalen, waardoor ze meer aandelen verkopen. Markten herstellen zich echter vaak langzaam. Wanneer beleggers veel hebben verkocht, kan dit verliezen veroorzaken.

Bovendien lopen ze vaak winsten mis wanneer de koersen weer oplopen. Het loont om terug te kijken: beleggers die de dot-com crisis, de wereldwijde financiële crisis uit 2008 en de pandemie hebben meegemaakt, weten dat de financiële markten je constant kunnen verrassen met plotselinge stijgingen of dalingen. Kijk daarom goed in de achteruitkijkspiegel wanneer je belegt en laat je niet afleiden door recente ontwikkelingen.

