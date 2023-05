Vanguard: ‘Wantrouwen banken blijft’

Het wantrouwen op de financiële markten jegens banken blijft nog wel enige tijd bestaan. Te midden van het monetaire verkrappingsklimaat en de dreigende recessie is de situatie ronduit volatiel te noemen en de risico’s groot. “Alhoewel waakzaamheid is geboden, is de kans dat we in een echte bankencrisis terechtkomen nog steeds klein, stellen Kunal Mehta, hoofd van het obligatieteam en Maija Sankauskaite, beleggingsanalist bij Vanguard.

“De problemen bij Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Rebublic Bank in de VS en Credit Suisse in Zwitserland bestempelen we als op zichzelf staande gevallen. Bovendien staat de gehele banksector er veel beter voor dan in 2008, vooral omdat de kapitaalbuffers veel hoger zijn. Banken gespecialiseerd in het financieren van onroerend goed of de scheepvaart, moeten echter scherp in de gaten worden gehouden. Dat gaat ook op voor banken die belegd zijn in staatspapier van landen met een hoge staatsschuld, zoals Italië en Spanje”, aldus de experts.

“De liquiditeit van banken kan ook op extra aandacht rekenen. In Europa hebben banken over het algemeen een solide liquiditeitsdekkingsratio. Zo staan obligaties over het algemeen tegen marktwaarde in de boeken en dat geeft een nauwkeuriger beeld van de balans. De kans op lijken in de kast is daardoor beperkt. Er leek niets aan de hand bij Credit Suisse vlak voor de gedwongen overname door UBS. Daardoor zullen beleggers opnieuw vraagtekens zetten bij de wettelijke liquiditeitsdekkingsratio’s”, aldus Mehta en Sankauskaite.

Hogere financieringskosten

“Door de recente gebeurtenissen in de bankensector zijn de financieringskosten gestegen. Banken moeten nu een hogere rente betalen op het schuldpapier dat ze uitgeven. Het vertrouwen in kleinere banken en achtergestelde obligaties is daardoor afgenomen. De banken zien zich genoodzaakt om financieringsvoorwaarden aan te scherpen en dat lokt wellicht sneller een recessie uit”, zeggen de experts.

“De nieuwe financieringsvoorwaarden maken het lastig voor bedrijven die financieel niet sterk in hun schoenen staan en het is dan ook zaak om bedachtzaam te werk te gaan bij het beleggen in dit soort bedrijven. Daarom hebben bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit nog altijd onze voorkeur”, aldus Mehta en Sankauskaite.

