Vanguard: ‘Zo haal je het meeste uit een onverwachte financiële meevaller’

Stel je ontvangt ineens een grote som geld. Misschien krijg je een erfenis, win je de loterij, ontvang je een flinke bonus, of komt een deposito vrij. Wat is dan de beste aanpak? Het kan verleidelijk zijn om het meteen uit te geven, maar met een goed plan haal je op de lange termijn veel meer uit dit geld. Volgens Wim van Zwol, hoofd Nordics & Benelux bij Vanguard, is het belangrijk om eerst je financiële zaken op orde te brengen en daarna verder te kijken naar de mogelijkheden om vermogen op te bouwen. “Het hoeft geen alles-of-niets-keuze te zijn. Spreid je mogelijkheden op basis van je persoonlijke situatie. Zorg voor een gezonde balans tussen aflossen, sparen, beleggen en genieten.”

Hieronder deelt Van Zwol vijf praktische tips om het meeste uit je financiële meevaller te halen:

Begin met schulden aflossen

Als je schulden hebt met een hoge rente, kan het slim zijn om deze als eerste af te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een studieschuld, creditcardschuld of een deel van je hypotheek. “Het aflossen van dure schulden levert direct rendement op, omdat je minder rente betaalt,” legt Van Zwol uit. Dit is vooral verstandig als je nog jong bent en schulden een groot deel van je maandelijkse lasten vormen. Minder schulden betekent meer financiële ruimte om je toekomstige doelen te bereiken.

Bouw een buffer op

Een buffer is essentieel om financiële tegenslagen op te vangen. Een onverwachte reparatie aan je auto, een kapotte wasmachine of tijdelijk zonder werk zitten: het zijn allemaal situaties waarbij een buffer je uit de brand helpt. Een veelgebruikte vuistregel is om drie tot zes maanden aan vaste lasten opzij te zetten. “Als je nog geen buffer hebt, gebruik dan een deel van je meevaller om er een op te bouwen,” adviseert Van Zwol. Dit biedt rust en zekerheid.

Korte versus lange termijn afwegen

Heb je je dure schulden afgelost en is je buffer op orde? Dan kun je kijken naar de langere termijn. Wil je het geld binnen een paar jaar gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis? Dan is sparen een veilige keuze. Kies dan wel voor een spaarrekening met een aantrekkelijke rente. Heb je een langere beleggingshorizon (vijf jaar of meer) en kun je wat risico accepteren? Dan kan beleggen een slimme manier zijn om je vermogen te laten groeien. Dit is vooral interessant als je bijvoorbeeld aan je pensioen wilt bouwen. “Hoe eerder je begint, hoe meer je kunt profiteren van het rente-op-rente-effect”, zegt Van Zwol. “Bovendien biedt pensioenbeleggen vaak aantrekkelijke fiscale voordelen, waardoor je nog meer uit je investering kunt halen.”

Belangrijk is om je beleggingen goed te spreiden over verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren. “Door te diversifiëren verklein je het risico en vergroot je de kans op stabielere rendementen”, aldus Van Zwol.

Vergeet niet om ook te genieten

Hoewel het verstandig is om je financiën op orde te brengen, raadt Van Zwol ook aan om een deel van het geld te gebruiken om iets leuks te doen. “Je hoeft niet alles opzij te zetten voor later. Gun jezelf iets speciaals, of dat nu een mooie reis is, een nieuwe hobby of een cadeau voor je gezin. Het gaat om een balans tussen verstandig plannen en genieten van het moment.”

Schakel hulp in als je er niet uitkomt

Bij het nemen van beslissingen over een grote som geld is het dus belangrijk om je prioriteiten op korte én lange termijn goed af te wegen. Wat levert je het meeste op? Soms is een combinatie van aflossen, sparen en beleggen de beste oplossing. “Kom je er niet uit? Overweeg dan een financieel planner,” adviseert Van Zwol. “Een professional kan je helpen inzicht te krijgen in je financiële situatie en een strategie te kiezen die past bij jouw doelen.”

