Vastgoed ETF klopt op weerstand

De VanEck Global Real Estate ETF (43,50 euro) geeft aan dat de vastgoedmarkt nog geen zeepbel is die op knappen staat. De trend is duidelijk positief in de vorm van het voortschrijdend gemiddelde. Wel zal een technische barrière moeten worden genomen met een positieve aanval op de weerstand van 45 euro. Na een doorbraak kan de koers stijgen naar tussen de 50 en 55 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14499 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht