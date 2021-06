In 6 jaar vastgoed even sterk gestegen als AEX

De ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt wijkt in grote lijnen niet veel af van de Amerikaanse.

Na het einde van de lockdown vertaalt de schaarste zich in een versnelde stijging van de prijzen. De ontwikkeling laat tekenen zien van een parabolisch trend verloop, waarbij veelal the sky the limit is in een periode van oververhitting.

De housing index voor de Nederlandse woningmarkt is sinds 2015 met 60% gestegen. De AEX is in dezelfde periode nagenoeg even sterk toegenomen.

Geschreven door: Eddy Schekman



