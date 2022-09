Vastgoed heeft ‘hitteschild’ nodig

Naarmate hittegolven vaker voorkomen, zullen gebouwen in stadscentra aangepast moeten worden. Voor vastgoedbeleggers in wereldsteden wordt het steeds belangrijker om weergegevens nauwlettend in de gaten te houden, stelt Tom Walker, Co-Head of Global Listed Real Assets, bij Schroders.

Als vastgoedbelegger in wereldsteden maakt Schroders sinds 2019 gebruik van geospatiale milieugegevens om de belangrijkste milieurisico’s van haar beleggingen in kaart te brengen. Het aantal recente hittegolven in Europa toont aan hoe belangrijk het is zich bewust te zijn van deze milieurisico’s. Fijnmazige weergegevens vormen voor Schroders een belangrijke troef, waarin ze al vele jaren heeft geïnvesteerd.

Schroders heeft toegang tot weergegevens over de hele planeet met een interval van 30 kilometer, waarbij variabelen zoals temperatuur en neerslag elk uur worden verzameld. Dit helpt Schroders bij het visualiseren van de recente hittegolven die deze zomer de grote Europese steden hebben geteisterd. Deze milieugegevens helpen de historische context van de hitte te analyseren en te begrijpen hoe ongewoon de recente gebeurtenissen waren.

Om deze extreme gebeurtenis in de juiste context te plaatsen, kan Schroders alle julidagen in alle Europese wereldsteden van de afgelopen 10 jaar op één histogram plotten en vervolgens de recente hittegolf in Londen uit de verdeling pikken. De ongeveer 36,5°C die op 18 juli 2022 in Londen werd gemeten, was heter dan 98% van alle julidagen in Europese wereldsteden in de afgelopen 10 jaar, en 19 juli was met ongeveer 39°C heter dan 99%.

Zoals uit de onderstaande afbeelding blijkt, is een oppervlaktetemperatuur van ongeveer 40°C voor Londen weliswaar zeer ongebruikelijk, maar sommige Europese steden zoals Parijs, Rome en Madrid kennen regelmatig dergelijke pieken. Deze steden vormen het grootste deel van de rechterstaart van de vorige verdeling, rechts van de rode stippellijnen:

Het belang van de schijnbare temperatuur

Schroders houdt ook de gevolgen van klimaatverandering op de temperaturen in Zuid-Azië in de gaten. Hoewel het cijfer dat het vaakst in de media wordt vermeld, de luchttemperatuur net boven het aardoppervlak is (in de grafiek hierboven aangegeven als ‘oppervlaktetemperatuur’), is wat mensen als temperatuur waarnemen belangrijker voor het comfort.

De schijnbare temperatuur of gevoelstemperatuur is het temperatuurequivalent dat door de mens wordt waargenomen, veroorzaakt door de gecombineerde effecten van luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en windsnelheid.

Als deze maatstaf voor Europese steden wordt gehanteerd om de vergelijking met Zuid-Aziatische steden te maken, dan is het duidelijk dat Europa nog een lange weg te gaan heeft voordat haar steden even oncomfortabel worden als die in Zuid-Azië.

Door de invloed van de vochtigheid en de windsnelheid voelde het koeler aan dan de ongeveer 39 graden Celsius die op 19 juli 2022 in Londen als oppervlaktetemperatuur werd gemeten. In Delhi daarentegen voelt het regelmatig een volle 10 graden warmer aan dan de werkelijke temperatuur.

Naarmate de effecten van de klimaatverandering in stedelijke omgevingen van Zuid-Azië tot Midden- en Noord-Europa duidelijker worden, zullen infrastructuur, kantoren en sociale ruimten onder steeds grotere druk komen te staan om zich aan te passen.

Airconditioning helpt op korte termijn om klanten tevreden te houden; kantoren zonder airconditioning zullen snel tweederangs gebouwen worden. De groei van airconditioning zal echter de koolstofvoetafdruk van deze ruimten verder doen toenemen.

Op middellange termijn verwacht Schroders dat in gebouwen meer gebruik zal worden gemaakt van architectonische innovaties om meer licht te weerkaatsen, de warmteopslag tot een minimum te beperken en de luchtcirculatie en -ventilatie te verbeteren. Ook in de stedenbouw zal men zich bewust moet worden van de noodzaak om stedelijke “warmte-eilanden” te verminderen en moet de aanleg en integratie van groene ruimten in stadscentra worden aangemoedigd.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

