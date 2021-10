Veegt FastNed TomTom van de kaart?

TomTom en FastNed publiceren beide overmorgen hun kwartaalbericht. Welke van de twee?

TomTom noteert op 6,43 euro maar liefst 47 keer de winst. Het is nog maar de vraag of de onderneming sterk genoeg is om een vooraanstaande leverancier van data voor kaarten zal worden. Het bedrijf komt ingedut over. Het had als een Elon Musk Europese navigatiesatalieten moeten lanceren. Het lijkt de onderneming te ontbreken aan een winnaarsmentaliteit.

FastNed noteert 53,50 euro bij een negatieve winst per aandeel van 1,46 euro. Analisten zien de koers stijgen naar 100 euro, maar daarvan zal alleen sprake zijn als de onderneming niet commercieel wordt weggeblazen door bestaande netwerken als enkel nog elektrische auto’s rondzoeven. Ook de prijs van elektrische energie kan voor problemen zorgen en autokopers weerhouden om over te stappen op elektrisch rijden.

Beide aandelen zitten al enige tijd in een zijwaartse beweging. TomTom is in termen van de RSI nog op zoek naar een bodem. FastNed heeft al een kentering laten zien.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16587 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht