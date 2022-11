Veel winst Ahold Delhaize komt uit valutawinsten

Ahold Delhaize heeft de winstprognose verhoogd van +5% naar +10%. De kwartaalresultaten zijn mooi.

De kwartaalomzet bedroeg 22,4 miljard euro, een groei van 9,1%. De VS nam 14,7 miljard euro van de omzet voor haar rekening. De operationele winst ging naar 993 miljoen euro (+9,7%) tegen een raming van 885 miljoen euro. De nettowinst per aandeel steeg met 16,6% tot 0,59 euro.

Het aandeel staat in de loop van woensdagmiddag 1,5% in de plus op 29,15 euro. Eerder deze dag was de winst het dubbele. Het zwakke van de cijfers is dat ze er mooier uitzien door de valutawinsten. Zonder deze winsten is de winst per aandeel niet met 16,6% gestegen in het derde kwartaal maar 4,7%. Over de eerste negen maanden is het beeld nauwelijks anders. Op 30/31 euro ligt een zware weerstand. In een tradersmarkt zal deze niet eenvoudig kunnen worden overschreden.

