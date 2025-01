Veelbelovende trend Vopak

Vopak sloot vrijdag 1,1% hoger op 44,60 euro. Het aandeel van de tankterminal operator lag er de afgelopen week goed bij. Dat gold ook voor heel 2024, want toen steeg het met bijna 50%. Investtech ziet de koers van Vopak nog verder oplopen.

Investtech: “Vopak eindigde donderdag op 44.10 euro na een stijging van 3.8%. De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 14. februari 2024, toen de stijging 9.5% was. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

