Veilig en rendabel investeren in vastgoed

Hoe je als belegger veilig en rendabel kunt investeren in vastgoed? Dat vertelt Esther Dekker van Fortus Vastgoedfondsen tijdens de BeleggersFair.

Tijdens deze masterclass op 15 november legt Dekker uit op welke manier investeren in vastgoed nog wel rendabel is. Ook geeft ze antwoord op de vragen hoe investeren in vastgoed werkt, waarom vastgoed zo’n mooi product is en hoe je indirect in vastgoed kunt investeren.

Dekker: “Tijdens mijn master Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht ontdekte ik mijn ware passie: het onderzoeken van de wijze waarop commerciële partijen binnen het kader van overheidsregelgeving opereren. De vastgoedsector, met zijn veelvoud aan regelgeving zoals bestuurs- en huurrecht, en de verschillende bestuurlijke niveaus waarop deze wetten worden gemaakt en toegepast, vormt een uitdagend terrein. Het complexe spanningsveld tussen de juridische kaders en het commerciële belang van vastgoedprojecten fascineert mij bijzonder. Juist deze complexiteit inzichtelijk en begrijpelijk maken behoort tot mijn specialiteiten.”

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair en deze masterclass

Spreker

drs. Esther Dekker

Founder/directeur Fortus Vastgoedfondsen

Bij Fortus benut Esther Dekker haar inzicht om het potentiële succes van vastgoedprojecten deskundig te beoordelen.

Kennisdeling staat bij Dekker hoog in het vaandel. “Aangezien investeerders niet dagelijks met vastgoed bezig zijn, is het van belang dat zij de kans krijgen enige kennis van vastgoed op te doen, om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Mijn doel is om mijn kennis en expertise over vastgoed breed te delen. Dit doe ik via onze succesvolle podcast met meer dan 200.000 unieke downloads, maar ook door het schrijven van artikelen en het geven van presentaties.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht