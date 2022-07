Verborgen pareltjes in sectoren met intensieve CO2-uitstoot

Stijgende inflatie heeft geleid tot een scherpe verschuiving in de voorkeuren van beleggers; traditionele waarden lijken ineens weer in trek, aldus UBS Asset Management. Het maakt dat beleggers verder kijken dan ‘groen’.

Wereldwijd nemen de economische activiteiten af, onder meer door de acties van centrale banken die de inflatie proberen terug te dringen. Een groeivertraging is dan ook het meest waarschijnlijke scenario dat beleggers in de twee jaarhelft zullen inprijzen. Dat blijkt uit de Panorama mid-year outlook van UBS Asset Management ‘Inflation: Rising to the Challenge’.

Volgens Hoofd beleggingen Bary Gill hebben beleggers zich de afgelopen tijd beziggehouden met het herprijzen van risico’s, met name in de disruptieve technologische groeisector. “De S&P 500 zit formeel in een bearmarkt. Voor het eerst sinds twintig jaar zijn obligaties en aandelen weer positief gecorreleerd. Voor beleggers zijn nu de grootste vragen hoe structureel de inflatie is en of centrale bankiers de wereldeconomie per ongeluk in een recessie duwen.”

Klimaat

Stijgende inflatie heeft geleid tot een scherpe verschuiving in de voorkeuren van beleggers; traditionele waarden lijken ineens weer in trek. Voor duurzame beleggers die verder willen kijken dan naar wat nu al als ‘groen’ geclassificeerd is, liggen er nog verborgen pareltjes in het verschiet. Het gaat dan om sectoren met een intensieve CO2-uitstoot die de transitie naar een CO2-arme economie nog moeten doormaken en daardoor nu met een discount te koop zijn. Veel van deze bedrijven worden op een bepaald moment waarschijnlijk geherclassificeerd als groen en verdienen hogere waarderingen naarmate ze zich ontwikkelen.

Assetallocatie

Geduldige beleggers kunnen profiteren van een nog aantrekkelijker instapmoment voor wereldwijde aandelen. Het is wachten op het moment dat de cyclische matiging van de inflatie de centrale banken de mogelijkheid biedt om de teugels weer wat meer te laten vieren, waardoor de wereldwijde economische activiteit opnieuw aantrekt.

Hedgefondsen

Tijdens afgelopen turbulente maanden hebben hedgefondsen over het algemeen beter gepresteerd dan aandelen- of obligatiebèta’s. Dit herinnert beleggers aan het belang van een gediversifieerde portefeuille waarin hedgefondsen als goede diversificator dienen.

Vastgoed

Onze modellen tonen aan dat vastgoed de afgelopen periode een inflatiebescherming van 78% bood. Dit gaat zelfs tot 80% als de reële rente en een variabele risicopremie op vastgoed werden toegepast. Stagflatie is nu echter een toenemend risico omdat centrale banken met stijgende rentes de inflatie proberen te beteugelen.

