Verdeelde krachten AEX

Er is een klein beetje hoop voor de AEX. De index staat onderin de bandbreedte, maar zonder dat sprake is van andere op groen springende indicatoren.

De notulen van de Fed kunnen wat opwaartse kracht wegnemen. Daaruit blijkt dat extra monetaire maatregelen nodig zijn als de economische omstandigheden niet verbeteren. Het is geen schokkende uitspraak en past in het beeld dat eerder door de Fed is geschetst, maar dat door economen en analisten terzijde is geschoven omdat zij met een recessie en daarbij horende lagere rente aan een nieuwe periode willen beginnen. Het heeft veel te maken met de hedendaagse gejaagdheid, waarbij men de realiteit te slim probeert af te zijn.

De Japanse import is in juli met 13,5% gedaald tegen een raming van -14,7% en 12,9% in juni. De daling heeft in belangrijke mate te maken met de verminderde import van petroleum en gas. In Nederland is de werkloosheid gestegen tot 3,6% in juli van 3,5% een maand eerder.

Amerikaanse futures : Dow Jones +0,3% en Nasdaq +0,2%. Nikkei -0,4%, Shanghai +0,5%, Sensex -0,6% en Hong Kong +0,2%. Euro/dollar 1,0884. Brent +0,4% op 83,77 dollar.

