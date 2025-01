Verdere daling AkzoNobel waarschijnlijk

De kwartaalcijfers van verffabrikant AkzoNobel vielen woensdag niet in goede aarde. Het presenteerde een tegenvallende winst over het afgelopen kwartaal. Volgens Investtech is het aandeel trendmatig negatief op de middellange termijn.

Investtech: “AkzoNobel sloot woensdag op 56,92 euro na 5,0% te zijn gedaald. We moeten terug naar 23. april 2024 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 6.9%. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 84 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

