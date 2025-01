Verdere daling DSM waarschijnlijk

DSM steeg donderdag met 1% naar 98,12 euro. Ook woensdag ging het aandeel van het gezondheidsbedrijf omhoog. Toch vindt Investtech dat het aandeel er slecht bij ligt.

“DSM-Firmenich steeg woensdag met zoveel als 2.7% en eindigde op 97.18 euro. De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 7. augustus 2024, toen de stijging 2.8% was. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

DSM trendmatig negatief op de middellange termijn

