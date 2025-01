Verdere daling Philips waarschijnlijk

Philips liet dinsdag een plusje van 0,4% zien en sloot op 24,47 euro. Over geheel 2024 won het aandeel 15%. Investtech signaleerde recent echter een verkoopsignaal, nadat het aandeel maandag op 24,36 euro sloot.

Investtech: “Philips daalde maandag met een lichte 0.7% en eindigde op 24.36 euro. Het aandeel genereerde een verkoopsignaal bij de doorbraak van de steun bij 24.42 euro in een kop-schouder patroon. Een verdere daling tot 19.46 euro in de loop van negen maanden is waarschijnlijk.”

Philips genereert verkoopsignaal

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht