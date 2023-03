Verdere globalisering – in een ander tempo

“Als we met bedrijven praten en naar de cijfers kijken, zien we niet iets wat ik de-globalisering zou noemen,” zegt portfolio manager Rob Lovelace Capital Group. “Ik zou het eerder een herstructurering van internationale toeleveringsketens willen noemen. En ik denk ook niet dat we hier al te zwaar aan moeten tillen, als je kijkt naar de snelle groei van de handel online, die, anders dan de fysieke handel, moeilijker te volgen is met traditionele statistieken.”

Er is zelfs volop bewijs dat veel bedrijven zich meer wereldwijd gaan oriënteren, omdat zij bredere toeleveringsketens willen opbouwen. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ’s werelds grootste halfgeleiderfabrikant. Om zijn bereik wereldwijd te vergroten, bouwt TSMC nieuwe fabrieken in Arizona en Japan. Halfgeleiders liggen erg gevoelig, omdat ze in de defensie-industrie worden gebruikt. De Amerikaanse regering heeft daarom strenge beperkingen ingesteld op waar en hoe zij mogen worden uitgevoerd.

Ook in de tech- en andere sectoren zijn er voorbeelden te over. Zo kondigde Apple in september aan dat het de iPhone 14 in India zou gaan produceren, als aanvulling op de productiecapaciteit in onder meer China, Tsjechië en Zuid-Korea. In de autobranche heeft Tesla vorig jaar in aanvulling op zijn productiecentra in de VS en China zijn eerste Europese vestiging geopend in het Duitse Gruenheide.

In de energiesector heeft het in Texas gevestigde ECV Holdings plannen aangekondigd voor de bouw van een elektriciteitscentrale voor industrieparken in de buurt van Ho Chi Minh-stad in Vietnam, die met name wordt bevoorraad met vloeibaar aardgas uit de VS. Ondertussen is de lijst van Amerikaanse bedrijven die in eigen land nieuwe fabrieken vestigen de laatste jaren spectaculair gegroeid, denk bijvoorbeeld aan General Motors, Intel en US Steel – waarmee de hoop op een opleving van de Amerikaanse industrie wordt gevoed.

China+1-strategie

Bij dit streven naar diversificatie van de toeleveringsketens is een veel voorkomende misvatting dat China als ’s werelds grootste verwerkende industrie kan worden verdrongen. Veel bedrijven schakelen juist over op een “China+1-strategie” door activiteiten in China te handhaven en elders nieuwe faciliteiten toe te voegen, aldus portfolio manager Winnie Kwan. Extra investeringen in China zullen waarschijnlijk vooral zijn gericht op de binnenlandse markt, stelt zij, terwijl extra investeringen op andere locaties de rest van de wereld bedienen.

“De grote vraag is of de China+1-strategie schaalbaar zal blijken te zijn. Kun je bijvoorbeeld een nieuwe fabriek in India of Mexico plaatsen en zo de benodigde productie opschalen? Is er voldoende arbeidscapaciteit? En hoe zit het met de energievoorziening? Is de logistieke infrastructuur op orde? Kan het management de complexere vraag aan? Dit zijn de vragen waar ik me mee bezighoud in ons onderzoek naar deze ontwikkelingen en naar beleggingsmogelijkheden. Niet elk bedrijf zal hierin slagen.”

Beleggers doen er goed aan om te letten op waar investeringen toenemen. Volgens een onderzoek van de American Chamber of Commerce in Shanghai uit 2021 onder buitenlandse bedrijven die zaken doen in China, waren de belangrijkste bestemmingen voor verlegde investeringen Zuidoost-Azië, Mexico, India en de Verenigde Staten. Maar slechts 63 van de 338 ondervraagde bedrijven verklaarden dat zij zulke plannen hadden, wat erop wijst dat het proces van reshoring wellicht trager en bedachtzamer verloopt dan sommige marktdeelnemers verwachten.

“Het kan wel tien jaar duren voordat bedrijven volledig zijn overgeschakeld. Maar het proces is zeker begonnen, en ik denk dat het een van de belangrijkste beleggingsthema’s van de komende jaren zal zijn.”

Zuidoost-Azië heeft een goede positie voor de herstructurering van internationale toeleveringsketens

Bron: American Chamber of Commerce in Shanghai 2021 China Business Report, 22 september 2021. Gebaseerd op een onderzoek onder 338 buitenlandse bedrijven die zaken doen in China. Van deze bedrijven gaven er 63 aan hun investeringen van China naar andere locaties te verleggen, zoals Zuidoost-Azië, Mexico, India en de Verenigde Staten.

Wie profiteert er van reshoring?

Bij zo’n grote onderneming zijn de beleggingsimplicaties wijdverbreid voor verschillende sectoren en regio’s. Deze vier landen/sectoren zullen naar verwachting de komende jaren profiteren van reshoring.

1. India Met China als buurland, een goed opgeleide beroepsbevolking en een snelgroeiende, bedrijfsvriendelijke economie heeft India wellicht de beste papieren om te profiteren van diversificatie van de toeleveringsketen. De Indiase regering heeft flink doorgepakt om de uitbreiding van productieactiviteiten te stimuleren, met name op het gebied van smartphones, waar Apple samenwerkt met ondernemingen als Foxconn voor de productie van de nieuwste iPhones. Naar verwachting zal de verwerkende sector in het komende decennium versnellen, waardoor de groei van de Indiase economie zal toenemen en sectoren zoals banken, energie en telecommunicatie hun voordeel zullen doen.

“Misschien staat India er nu nog wel beter voor dan China 20 jaar geleden,” aldus Johnny Chan, equity analyst bij Capital Group.

2. Mexico Net als bij India maakt de directe nabijheid van een van de grootste economieën ter wereld Mexico tot een aantrekkelijke uitvalsbasis voor uitgebreide productie- en logistieke activiteiten. Veel Amerikaanse bedrijven vestigden zich in de jaren negentig in Mexico na de inwerkingtreding van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). Dat proces heeft zich alleen maar versneld sinds de ratificering van de USMCA, de herziene overeenkomst tussen de VS, Mexico en Canada (USMCA), in 2020.

De export van Mexico naar de VS is de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel dat grotendeels is toe te schrijven aan de invloed van Amerikaanse bedrijven, is China ook bezig met een opmars in Mexico. Hisense Group bijvoorbeeld, een van China’s grootste apparatenbouwers, is momenteel bezig met de bouw van een industrieterrein van 260 miljoen dollar in Monterrey om koelkasten, wasmachines en airconditioners voor de Amerikaanse markt te produceren. In de autobranche hebben BMW en Nissan onlangs ook hun capaciteit over de grens uitgebreid.

3. Automatiseringsbedrijven Een van de grootste obstakels voor de diversificatie van de productiecapaciteit wereldwijd is een structureel tekort aan arbeidskrachten, vooral in de ontwikkelde economieën. Automatisering op basis van kunstmatige intelligentie (AI) zal daar waarschijnlijk een antwoord op bieden, zegt portfolio manager Mark Casey. Veel Aziatische landen zetten de trend met hoge percentages industriële automatisering, en de VS en Europa zullen naar verwachting volgen. Beide regio’s hebben ruimte om te groeien, wat goede vooruitzichten biedt voor topbedrijven in de wereldwijde robotica-industrie, waaronder het Japanse Keyence, het Franse Schneider Electric en het Zwitserse ABB Ltd. Amazon ontwikkelt ook zijn eigen indrukwekkende AI-gestuurde technologie, constateert Casey.

Casey: “Amazon heeft een nieuwe robot, Sparrow genaamd, die meer dan 60 miljoen verschillende producten kan pakken en in verzenddozen kan verpakken – en dat alles slechts in luttele seconden. Nog maar zeven jaar geleden konden Amazons experimentele robots slechts een klein aantal artikelen verwerken, en elke pick kostte een paar minuten. Ik denk dat dit soort technologie sneller komt dan we denken, en ik zie het nog niet terug in de aandelenprijzen van grote Amerikaanse of Europese bedrijven.”

Automatisering, op basis van slimme robots, staat in de startblokken

4. Multinationals Hoewel het misschien tegenstrijdig lijkt, zijn dezelfde multinationals die in het verleden het meest hebben geprofiteerd van de snelle globalisering, misschien wel het best toegerust om te navigeren in de Brave New World van de herglobalisering, stelt portfolio manager Jody Jonsson. De grootste en machtigste ondernemingen ter wereld hebben die positie niet voor niets bereikt. Zij beschikken vaak over de ervaring en de middelen om zich beter aan te passen aan nieuwe handelspatronen dan kleinere ondernemingen die slechts op één markt actief zijn.

“Ik denk dat goed geleide multinationals hun productiefaciliteiten en klantenbestand wereldwijd zullen aanhouden, maar dat zij steeds meer lokaal redundantie in hun activiteiten zullen inbouwen,” aldus Jonsson “Ik noem dit multi-lokalisatie. Hieronder valt het terugbrengen van bepaalde delen van de toeleveringsketen naar de VS, het verder uitbesteden van andere delen en het opzetten van nieuwe productiefaciliteiten in belangrijke gebieden in de wereld.

Geschreven door: Eddy Schekman



