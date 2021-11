Verdubbeling Galapagos. Ondenkbaar toch?

Galapagos publiceert later deze week de omzetcijfers over de afgelopen verslagperiode. Voor veel beleggers is het aandeel vergane glorie. Toch is er hoop.

Toch blijft sprake van behoorlijk hoge omzet in het aandeel. Kennelijk blijven traders het een ‘leuk’ aandeel vinden. Meer is het ook niet. De fantasie is uit het aandeel.

Voor traders lijlkt er een puntje waarmee ze kunnen scoren. Het aandeel lijkt een aanval op de low van 2016 te hebben afgeslagen.

Volgens de principes van Elliott Wave kan de koers stijgen naar 100 euro bij het uitblijven van een negatieve doorbraak. Dat zou vanaf het huidige niveau van 46,70 euro neerkomen op een vette verdubbeling.Fundamenteel valt dat momenteel niet te rijmen, maar je weet nooit hoe een bull een bear verslaat. Wie weet. Het is een gok.

