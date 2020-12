Vergeet 2021, kijk naar hoe de wereld in 2030 eruit ziet

Iedereen is gefocust op 2021. Kunnen we volgend jaar eindelijk terugkeren naar normaal? Maar als fondsbeheerder moet je niet op de korte termijn gefocust zijn. Vergeet 2021, hoe ziet de wereld er in 2030 uit? Daarover boog Robin Parbrook, Hoofd Aziatische aandelen bij Schroders, zich. 15 veronderstellingen die met name op Azië een forse impact hebben.

1. De piek in olie was in 2019; het totale olieverbruik daalt met 30% in 2030

Olie is inderdaad een industrie op zijn retour. Oliemaatschappijen zijn goedkoop. En dat is niet voor niets. Ze worden ofwel geconfronteerd met structurele achteruitgang op de lange termijn, worden ESG-paria’s, of ze moeten zichzelf opnieuw uitvinden. De meeste oliebedrijven zullen falen. Parbrook acht het onwaarschijnlijk dat hij in olie- en gasbedrijven belegt.

2. Autoverkopen in 2030: 70% elektrische voertuigen of plug-in hybrides

Elektrische voertuigen (EV’s) worden een massaproduct. Ze hebben veel minder bewegende onderdelen en gestandaardiseerde technologie. De accu’s, motoren en elektronica zullen in grote lijnen hetzelfde zijn. Hierdoor worden winstmarges flinterdun. De kans bestaat dat EV’s gedeeltelijk worden vervaardigd door grote assemblagebedrijven zoals Hon Hai en Flextronics.

Parbrook blijft weg bij alle auto-gerelateerde aandelen. Hij ziet bubbelvorming in Azië. De waarderingen van Chinese elektrische autobouwers zijn er momenteel extreem. Veel start-ups zijn goed gefinancierd, maar produceren weinig of geen voertuigen. Parbrook verwacht dat de meeste Chinese EV-startups zullen mislukken en dat veel beleggers veel geld zullen verliezen. Tesla is anders. Naast een visionair product beschikt het over software, laadinfrastructuur en bewijst het zijn visionaire producten op grote schaal te kunnen bouwen.

3. Globalisering loopt ten einde: het wereldhandelsvolume zakt terug naar het niveau van de jaren ’70

De huidige geleidelijke daling van de handelsvolumes als percentage van het mondiale bbp lijkt steeds meer structureel door de verschuiving naar diensten en software. Het wordt steeds meer een virtuele wereld, en productie wordt in ieder geval gedeeltelijk weer teruggehaald. Het maakt Parbrook voorzichtig met scheepvaart en havens, maar ook voor exportbedrijven en opkomende landen die op export gericht zijn.

4. Immateriële activa maken 50% uit van de bedrijfsinvesteringen in 2030; de productie krimpt als percentage van het BBP

China, Taiwan, Korea, Singapore en mogelijk India profiteren van een toenemend belang van immateriële activa. De tijd dat Aziatische aandelenindices vol stonden met onroerend goed, banken, productiebedrijven en telecomaandelen, is voorbij.

5. Vakantiereizen keren terug; zakenreizen niet

6. Kantoormedewerkers werken in 2030 50% vanuit huis

Na corona gaan we zeker weer naar kantoor, maar anders en minder. Kantoren worden kleiner en meer lokaal. Stadscentra kunnen veranderen. Kantoren zijn nog steeds nodig, en in plaatsen als Hong Kong en Singapore verandert de omgeving misschien niet zo dramatisch. Winkelvastgoed is helemaal uit de gratie.

7. 40% van de detailhandelsverkopen gebeurt online in 2030 (tegen ongeveer 10% in 2018)

In 2030 zal 40% van de wereldwijde detailhandelsverkopen online zijn. Mogelijk is dat zelfs conservatief. De daling van de huurprijzen en waarde van winkels en veel kantoorpanden zal dramatisch zijn. Parbrook is terughoudend met vastgoedaandelen en banken in Azië.

8. Gewone televisie en gedrukte kranten bestaan ​​niet meer

9. Gezondheidszorg in rijke landen is maatwerk, online, preventief

10. De landbouw is enorm ontwricht; door technologische veranderingen

11. “Sin tax” wordt een steeds grotere bron van overheidsinkomsten; grootschalige suiker-, plastic- en milieubelastingen

12. Banken, transportbedrijven, nutsbedrijven – ze worden allemaal min of meer staatseigendom, waardoor er niet meer in kan worden belegd

13. MMT (Modern Monetary Theory) wordt door de meeste westerse landen gebruikt om schulden via inflatie weg te werken; socialisme keert terug

14. De voorspelling van JM Keynes uit 1930 komt uit – dat over 100 jaar de kleinkinderen van zijn generatie 15 uur per week werken en meer vrije tijd hebben

15. Klimaatverandering gaat sneller dan verwacht; we zijn al voorbij het omslagpunt

Klimaatverandering is een thema dat Parbrook zeer serieus neemt bij investeringen in Azië. Vanwege zijn geografie en hoge bevolkingsdichtheid is Azië een van de regio’s die economisch het meest te lijden heeft onder opwarming van de aarde. Er is momenteel veel discussie over de versnelling van klimaatverandering. Dit is zorgwekkend voor een regio met enorme populaties op delta’s en met grote landbouwregio’s die al kampen met watertekorten, met name in India en Noord-China.

De focus op het klimaat zal zeer snel toenemen in Azië. Schroders zoekt naar bedrijven die deel uitmaken van de oplossing en vermijdt bedrijven die mogelijk de problemen veroorzaken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15630 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht