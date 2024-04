Vergeet Intel, denk aan Qualcomm

Computers moeten steeds sneller werken en meer doen als geavanceerd kunnen zoeken met ChatGPT en draadloos verbonden zijn met WiFi en mobiel. Het liefst een klein scherm voor onderweg en thuis en op kantoor gekoppeld aan een groot scherm, bij voorkeurs draadloos, en met de kracht van een pc.

Apple had het antwoord gevonden met haar ARM-chips. Maar de nieuwe Qualcomm Snapdragon X Elite geeft die chips het nakijken. Dat maakt de vraag weer opportuun: een Apple of een Surface van Microsoft. Het is een hard gelach voor Intel die mogelijk alleen nog te vinden zijn in pc’s waaraan minder zware eisen worden gesteld, vooropgesteld dat ze niet worden geplet voor Apple, Qualcomm en AMD.

Qualcomm staat op de Nasdaq genoteerd voor 171,53 dollar. Dat is 24,6 keer de winst. De meest optimistische analisten zien de koers van Qualcomm stijgen tot boven de 200 dollar. Intel noteert bij een koers van 46,08 dollar meer dan 100 keer de winst, wat vraagtekens plaatst bij de optimistische prognose van een koersstijging van bijna 20% in de komende 12 maanden. Waarom de voorkeur voor Qualcomm? Waardering, technische voorsprong en bruikbaarder in mobiele apparaten.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

