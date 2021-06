Vergeldingswet China: Schikken of stikken

Het is echt niet de eerste keer dat China buitenlandse ‘bedreigingen’ het land ‘uitmept’.

In het verleden gebeurde dat met onder meer Japanners, Amerikanen, Britten en zelfs Nederlanders. Inmenging van buitenaf wordt niet getolereerd. Inmiddels heeft wetgeving plaats gemaakt voor wapengekletter. Het is een kwestie van schikken of stikken.

Tegen die achtergrond moet de nieuwe (vergeldings)wet worden gezien die China in staat stelt om maatregelen te nemen tegen organisaties en individuen, hun partners en familieleden, die direct of indirect betrokken zijn bij sancties tegen Chinese burgers en organisaties. Volgens een artikel op FD.nl kunnen die maatregelen bestaan uit het niet verstrekken of intrekken van visa, het bevriezen of beslag leggen op tegoeden en bezit, en het verbieden of beperken van transacties, samenwerking of andere activiteiten tussen die organisaties en individuen in China.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/economie-politiek/1388054/antisanctiewet-geeft-china-veel-ruimte-voor-represailles-tegen-buitenland-fof1caWxBXtz

De maatregelen lijken vooralsnog in het nadeel te zijn van Amerikaanse bedrijven. Ongetwijfeld zullen Europese bedrijven hier ook door worden getroffen, omdat de Europese landen als jonge eendjes achter VS-president Biden aanlopen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

