Verkiezingen in Brazilië. Rally?

Met spanning wordt uitgekeken naar de verkiezingen in Brazilië, komende zondag. Maar wie denkt dat dit zorgt voor onzekerheid op de beurs, heeft het mis. De Braziliaanse aandelenbeurs heeft het dit jaar, en met name de laatste drie maanden, uitstekend gedaan. In alle stilte steeg de beurs in lokale valuta met bijna 11%. Niet dat de economie niet zijn zorgen kent: de inflatie is ook in Brazilië hoog en de koopkracht staat onder druk. Maar uit een rondgang van de beleggers van Comgest langs een aantal toonaangevende bedrijven in Brazilië, blijkt dat ondernemingen als Meli, WEG, Ambev en B3 goede vooruitzichten lijken te hebben.

Brazilië kent een aantal kwalitatief zeer goede bedrijven die ondanks de tegenwind prima resultaten boeken. En wat breed invloed kan hebben op de economie is de verbeterde ruilvoet (dankzij de recente stijging van de grondstoffenprijzen). Dit heeft enige verlichting gebracht voor de Braziliaanse munt, de real. De real, die in de afgelopen tien jaar het rendement van binnenlandse aandelen heeft uitgehold, zou in de toekomst wel eens een steun in de rug kunnen worden. Voor buitenlandse beleggers zou beleggen in Brazilië daarmee veel interessanter kunnen worden dan in de afgelopen tien jaar.

Analisten en portefeuillebeheerders van Comgest – Abla Bellakhdar, Juliette Alves en Slabbert Van Zyl – reisden naar de staten São Paulo en Minas Gerais in Brazilië om ter plaatse te zien hoe het grootste Latijns-Amerikaanse land omgaat met de nasleep van de Covid-pandemie en de komende presidentsverkiezingen op 2 oktober.

Bedrijven blijven optimistisch en investeren in technologie om groei te realiseren

Tijdens de meeste ontmoetingen met Braziliaanse bedrijven bleek een algemeen gevoel van optimisme – bedrijven hebben ambitieuze groeivooruitzichten en zijn bereid de kansen te grijpen die de snel groeiende digitalisering in de financiële dienstverlening biedt (Meli, Nubank, XP). Braziliaanse retailers zoals Arezzo in schoenen, of Petz, de toonaangevende retailer voor dierenvoeding en -accessoires, maken gebruik van hun omvang, sterke merk en productaanbod om marktaandeel te winnen.

Meer gevestigde bedrijven zoals BB Seguridade, de verzekeringstak van Banco do Brasil, en brouwerij Ambev deelden ook spannende ontwikkelingen: BB Seguridade breidt de distributie van zijn verzekeringsproducten buiten het netwerk van de bank uit, waardoor zijn bereikbare markt aanzienlijk wordt vergroot, terwijl Ambev zijn lokale bierleveringsdienst (Z-Delivery) en zijn onlineplatform BEES, een marktplaats die naast bier ook voedsel aan bars verkoopt, uitbreidt en daarbij gebruik maakt van het grootste fijnmazige distributienetwerk van Brazilië. WEG, een van de industriële zwaargewichten van Brazilië, bepaalt de energietransitie van het land met investeringen in wind- en zonne-energie en oplaadstations voor elektrische auto’s, terwijl het zijn internationale expansie in de VS, China, India en Mexico nog steeds met succes uitvoert.

Natura, dat een transformerende fusie heeft doorgemaakt met de overname van zijn eeuwige rivaal Avon, herstructureert de groep en past Avon aan zijn platform aan (logistiek en digitale verkoop) en kan ’s werelds vierde grootste onderneming op het gebied van beauty and personal care worden. Dit zal niet makkelijk zijn, aangezien zij nu in meer dan honderd landen aanwezig zijn en te maken hebben met grote stijgingen van de grondstoffenprijzen, inflatie en valutaschommelingen. De groep beschikt over goede troeven, waaronder bekende merken en sterke vooruitgang in de digitalisering van zijn traditionele directe verkoopkanaal, maar zwakkere consumentenbestedingen zouden de taak om het groeitempo op te krikken veel uitdagender kunnen maken.

De specialisten van Comgest hebben zowel Mercado Livre (“Meli”, zoals de operationele activiteiten van Mercado Libre in Brazilië worden genoemd) als hun nieuwste concurrent, Shopee, ontmoet. Hoewel het succes van Shopee in e-commerce onbetwistbaar is en zeer snel verloopt, geloven zij nog steeds dat Meli de beste positie op de markt inneemt dankzij zijn consistente uitvoering en investeringen in logistiek, waardoor het een combinatie van prijs en efficiënte levering kan aanbieden, terwijl het een gedifferentieerd betalingsaanbod heeft opgebouwd, met een volledig aanbod aan financiële producten (krediet, verzekering, vermogensbeheer en zelfs crypto).

