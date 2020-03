Vermijd deze fouten met beleggen en profiteer maximaal

Iedereen die begint met beleggen droomt natuurlijk van een zo hoog mogelijk rendement. Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt, en is het vaak even wennen om tot een maximaal rendement te komen.

Met name beginnende beleggers lopen wel eens tegen een aantal standaard beginnersfouten aan op het gebied van beleggen. Natuurlijk is beleggen ook een manier van met geld omgaan waarbij je veel moet leren, maar een aantal punten kun je vooraf al goed tot je nemen. Dat zorgt ervoor dat jij een succesvolle start kunt maken. Wij nemen een aantal van deze beginnersfouten met je door.

Onderschatten van de waarde van nieuws

Nieuws en actualiteit is erg belangrijk in de wereld van beleggen. Nieuws over een bepaald onderwerp kan namelijk van grote invloed zijn op een beleggingsfonds. Zowel positief als negatief nieuws kan dus grote invloed hebben, ook op je eigen belegging.

Het onderschatten van de waarde van het nieuws, en dus het niet volgen van het nieuws, is dan ook een veel gemaakte beginnersfout. Zorg ervoor dat je een manier vindt om het nieuws rond jouw belegging in de gaten te houden, en hier op in te spelen als dat nodig is.

Hulp van buiten uitschakelen

Beleggen is een moeilijk vakgebied. Wie denkt dat hij de hele beleggingswereld in zijn eentje aan kan, heeft het waarschijnlijk mis. Zelfoverschatting is echter een groot gevaar voor een beginnend belegger. Ook wanneer je een positief resultaat boekt, wil dat niet meteen zeggen dat je een succesvol belegger ben. Beleg dan ook altijd met een realistisch zelfvertrouwen, en schakel hulp in waar nodig.

Het inschakelen van hulp kan ook betekenen dat je je laat adviseren door een expert. Het beleggen doe je zelf, maar de kennis die je hiervoor nodig hebt doe je op bij externe bronnen, voordat je besluit om aandelen te kopen. Je wordt er nooit slechter van.

Het totaalplaatje niet zien

Beleggen is een spel van verschillende investeringen in verschillende fondsen. Het kan dus betekenen dat je totale investering aan het eind van het jaar een hoger rendement gekregen heeft, terwijl een aantal van je specifieke beleggingen het niet goed genoeg gedaan hebben. Kijk dan ook altijd naar het totaalplaatje, en reageer daar op. Als je rendement aan het einde van het jaar positief is, is het een kwestie van specifiek kijken naar al je beleggingen. De mindere beleggingen laat je stoppen, en dat geld kun je dan weer investeren in nieuwe beleggingsfondsen. Laat je dus niet te veel lijden door het totale rendement van je beleggingsportefeuille, maar ga specifiek op zoek naar fondsen die goed en minder goed presteren.

Beleggen is dus niet altijd even makkelijk, maar al doende leert men. Onderschat de hulp van buitenaf niet, zoals de hulp een expert op het gebied van beleggen. Als je gaat beleggen bij Binck, dan krijg je die hulp er automatisch bij van hun experts. Het gaat je waarschijnlijk helpen om nog meer rendement uit je investering te halen.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

