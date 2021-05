Verraderlijk herstel AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag onveranderd beginnen, maar dit is niet het begin van een kentering.

De Euro Stoxx 500 staat op dagbasis onderin de bandbreedte. Een correctie op de recente daling is dan niet onlogisch. Van een kentering is nog geen sprake, omdat op weekbasis indicatoren eerder wijzen op een verdere verslechtering dan een stijging.

Amerikaanse inflatiecijfers zorgen gisteren voor een forse koersdruk. De inflatie van 4,2% is het hoogste niveau in 13 jaar. Het rendement op 10-jarige staatsleningen was toen rond de 4% tegen 1,68% gisteren.

In de premarket staan de Amerikaanse indices tot 0,5% hoger voor de Nasdaq. Azië heeft meer oog voor de verliezen die gisteren zijn geleden (tot 3,3% voor de Russell 2.000) dan voor de correctie op de daling. Nikkei -1,9%, Shanghai -0,7%, Hong Kong -0,9% en Australië -0,6%.

Euro/dollar 1,2075. Euro/yuan 7,7942. Bitcoin +2,4% op 50.552, Ethereum -2,6% op 3.916, goud +0,2% op 1.818 en Brent -1,0% op 68,66 dollar.

De rente in Europa blijft sterk oplopen. Duitse Bunds +0,04 op min 0,1250%. US Bonds -0,01 op 1,6847%. Op de 10 belangrijkste obligatiemarkten staan het rendement op 10-jarige obligaties beneden de 0% in Duitsland, Nederland en Zwitserland.

