Verrassend sterke opmars AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag aan een verrassend sterke opmars beginnen.

In de premarket staat de AEX (541,92) op een winst van tegen de 3%, net als de DAX. De Amerikaanse futures staan 2% hoger. Ook flink hogere koersen in Azië. De Nikkei is zelfs 4,9% hoger nadat de Bank of Japan haar vertrouwen heeft uitgesproken in een herstel van de economie en de rente ongewijzigd heeft gelaten. Kospi +4,6%, Australië +4,2%, Hong Kong +2,9% en Shanghai +1,2%. De sterke uitslagen op alle aandelenmarkten wekken de indruk dat het sentiment wordt bepaald door traders en computerprogramma’s. De trend voor de AEX is positief.

Euro/dollar 1,1338. Euro/yuan 8,0094. Goud +0,1% op 1.727,70. Brent -0,4% op 39,65 dollar. Daarmee is de oliemarkt de enige markt die nog bang lijkt te zijn voor een tweede coronagolf. Duitse Bunds +0,01 op min 0,44%. US Bonds +0,05 op 0,75%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14976 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht