Verrassende winst voor Air France-KLM

Air France-KLM heeft in het afgelopen kwartaal verrassend weer winst weten te boeken.

Het nettoresultaat kwam uit op 324 miljoen euro. tegenover een verlies van 1,5 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten hadden op een klein verlies van 36 miljoen euro gerekend,

Volgens CEO Benjamin Smith heeft de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij “een sterk herstel” laten zien.

Afgelopen kwartaal kwam het operationeel resultaat uit op 386 miljoen euro. Een jaar eerder leed de maatschappij nog een operationeel verlies van 752 miljoen euro.

Het zag verder de omzet op jaarbasis stijgen van 2,75 miljard naar 6,71 miljard euro. Analisten hadden gerekend op 6,3 miljard euro.

Air France-KLM zat afgelopen kwartaal op een capaciteitsbenutting van 82 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. In het derde kwartaal zal dit 80 tot 85 procent zijn en in het vierde kwartaal 95 tot 90, zodat de maatschappij in heel 2022 uitkomt op ongeveer 80 procent.

Het aandeel heeft het afgelopen jaar (YTD) bijna 40% van zijn waarde verloren en sloot donderdag op 1,28 euro.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht