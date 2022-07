Vertrouwen beleggers krijgt knauw

Nederlandse Saxo Bank-beleggers hebben minder vertrouwen gekregen in de gang van zaken op de beurzen. Ook denkt een grote groep beleggers dat de dollar tegenover de euro nog verder aan kracht zal winnen. De extreme inflatieverwachtingen zijn iets getemperd. Dat blijkt uit de nieuwe Saxo Market Sentiment van juli. Beleggende klanten van Saxo Bank worden hierbij uitgenodigd hun oordeel over het beursklimaat te geven.



Saxo Bank-beleggers beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met een -1,38% (op een schaal tussen -15 en +15). In juni werd het vertrouwen nog gepeild op +0,17%. In de maand daarvoor lag het vertrouwen nog op -1.9%.

Het vertrouwen in de ontwikkeling van de AEX en de S&P 500 is tevens negatief geworden. Beide indices mogen rekenen op een negatief vertrouwen van respectievelijk -0.81% en -0.4%.

Vorige maand voorspelde ruim een tiende (13%) dat de daling van de AEX op -5% zou uitkomen. Nu is dat is percentage gestegen naar 18,3% bijna 1 op de 5. Ook is de groep die een stijging van +5% verwacht gedaald ten opzichte van de vorige meeting. Ook de verwachtingen rond de S&P zijn minder positief geworden. 12% voorziet nu een daling van -5%. 9% is juist positief gestemd en mikt op een groei van 5% voor de brede Amerikaanse index.







Inflatieverwachtingen niet veel veranderd



De verwachtingen omtrent inflatie zijn in grote lijnen hetzelfde gebleven. Ongeveer de helft van de beleggers verwacht dat het inflatiecijfer in Q3 gemiddeld uitkomt tussen de 5 en 7,5%. Dat was in juni ook het geval. De groep die denkt dat inflatie uitkomt tussen de 7.5 en 10%, is licht gestegen van 32% naar 36%.

Nog slechts 4% meent dat dat de inflatie boven de 10 of zelfs boven 12.5% stijgt. Vorige maand was dat nog 14%. Slechts 10% van de respondenten (vorige maand 8%) denkt dat het inflatiecijfer onder de 5% blijft.



Beleggersgedrag ongewijzigd



70% gaat de komende weken niet aan hun benadering tornen. Een iets kleinere groep dan in juni. Een vijfde (20%) verkiest een kalmere aanpak en een kleine groep van 10% zegt meer risico te willen nemen.

Een groot aantal respondenten (40%) ziet de huidige volatiliteit op de financiële markten als een ‘kans’. 12% beschouwt dit juist als een dreiging. 48% vindt de volatiliteit zowel een kans als een dreiging.

Aandelen blijven de populairste instrumenten. Het percentage beleggers dat daarin belegt is licht gestegen van 87% naar 88,9%. ETF’s zijn flink populairder geworden. Dit beleggingsinstrument ging van 32% naar 40,7%. Mutual funds (26,2%) zijn opgerukt naar plek drie, ten koste van opties (24,6%).

Energie opnieuw veilige keuze

De energiesector is voor de derde maand op rij de populairste sector om in te investeren, ruim vier op de tien respondenten zet energie op plek 1. Informatietechnologie (40,4%) en grondstoffen (32,6%) zijn ook in trek.









Europa is nog steeds de meest favoriete regio om te investeren. Bijna zes op de tien beleggers (56%) wijst Amerika aan als voorkeursregio. In juni was dit percentage nog wel veel hoger: 67%. Het vertrouwen in Noord-Amerika (35,5%) is daarentegen flink gestegen. In juni gaf nog ‘slechts’ 27% van de respondenten zijn voorkeur aan Noord-Amerika.



Veel beleggers (49,4%) denken dat de dollar nog meer aan kracht zal winnen ten opzichte van de euro. Vorige maand zag nog ‘slechts’ 36% de dollar in waarde toenemen. Veel respondenten (31,2%) menen ook dat de huidige wisselkoers voorlopig blijft bestaan, een afname van 7%. .

Populaire aandelen

ASML, Shell, en ING blijven de lijst van populairste AEX-aandelen aanvoeren. Alfen is het meest populaire Midkap-aandeel.

Just Eat Takeaway is daarentegen het meest populaire AEX-aandeel om te verkopen. Op de tweede plaats staat Philips, dat de maand daarvoor dit lijstje nog aanvoerde. Air France-KLM scoort hier bij de Midkap-aandelen het hoogst. Liefst 33% wil dit aandeel van de hand doen.

