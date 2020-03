Vertrouwen beleggers volledig verziekt

De ING BeleggersBarometer maakt door de coronacrisis een enorme val en staat in maart op 82 punten. Vorige maand was de stand nog 127. Dit is de laagste index sinds november 2012.

De chaos op de financiële markten en de scherpe daling van de AEX door de uitbraak van het coronavirus zijn duidelijk terug te zien in het vertrouwen van Nederlandse beleggers. Hun vertrouwen is op alle vlakken gedaald. Zowel in de algemene economische situatie in Nederland als in de eigen financiële situatie en beleggingsportefeuille. De dalende koers van de AEX deze maand resulteert ook in een wisselende voorspelling van de AEX over drie maanden. Zo voorspelden beleggers begin maart nog een koers in juni van gemiddeld 527, halverwege de maand denkt men eerder aan 432. En één op de vijf denkt zelfs aan een koers lager dan 425. Het onderzoek onder beleggers vond plaats van 2 tot en met 17 maart.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: ‘De markten zijn de afgelopen maand zeer volatiel. Daar houden beleggers niet zo van en dat zien we terug in het dalende beleggersvertrouwen wat zich ook vertaalt in het gedrag van beleggers. Werd er vorige maand nog flink gehandeld (door 61%), deze maand lijken de beleggers nog wat afwachtend te zijn en heeft 51% niets veranderd aan de beleggingsportefeuille.’ Beleggers zijn ook voorzichtiger: 16% neemt minder risico terwijl dat in januari nog 11% was. Een kwart van de beleggers wil zijn beleggingsgedrag aanpassen door het coronavirus. In het algemeen zijn beleggers van plan meer te gaan kopen (42%). Een deel wil ook juist in bedrijven beleggen voor wie het virus positief uitwerkt (18%). Andere beleggers gaan juist minder beleggen in bedrijven die erg geraakt dreigen te worden door het virus (28%) of verkopen beleggingen (20%).

Blijvende gevolgen voor de wereldeconomie

Ruim 60% van de beleggers geeft aan het persoonlijke gedrag aan te passen ten gevolge van het coronavirus, bijvoorbeeld door het mijden van drukke plekken. Vier op de tien beleggers verwacht dat de coronacrisis blijvende gevolgen zal hebben voor het dagelijks leven en voor bedrijven. Men denkt dat er minder gereisd zal worden (19%), bedrijven zich zullen herbezinnen op hun afhankelijkheid van internationale productieketens (16%) en het een impuls zal geven aan online werken en shoppen (10%). Bijna alle beleggers (96%) verwachten dat het coronavirus invloed heeft op de wereldeconomie: 44% denkt dat dit alleen de komende 6 maanden zal zijn en 39% verwacht dat het effect heel 2020 merkbaar is. 12% van de beleggers denkt dat de coronacrisis kan leiden tot een nieuwe recessie. Homan: ‘De trends in de verwachtingen van beleggers zijn duidelijk en ik verwacht dat deze trends zich de afgelopen week stevig door hebben gezet. De effecten op bedrijven en economie worden met de dag zichtbaarder.’

Hoewel bijna de helft van de beleggers denkt dat de beurzen (verder) zullen dalen, verwacht toch nog een derde dat de beurs komende maand wel weer zal aantrekken. Homan: ‘Deze verdeeldheid zie je op de beurs terug, per saldo dalen de beurzen echt stevig, maar op hersteldagen schiet het ook met procenten tegelijk omhoog.’

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14710 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht