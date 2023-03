Vertrouwen beleggers weer onder druk

Ook in maart is ASML het AEX bedrijf waar beleggers de komende drie maanden de meeste kansen verwachten. Shell en Ahold Delhaize worden eveneens als kansrijk gezien. Beleggers zien het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn als kansrijker dan vorige maand (9% vs. 2%). Shell lijkt juist minder kansrijk dan vorige maand (9% vs. 16%). “De ondervraagde beleggers lijken hiermee gevoelig voor het koersmomentum van de aandelen. Waar de koers van het aandeel Shell recentelijk wat terugviel, waren Ahold en ASML juist sterk,” licht Homan toe. Aandelen en beleggingsfondsen zijn volgens beleggers de meest kansrijke vormen van beleggen (32% resp. 28%). ETF’s volgen op ruime afstand (10%). En net als een halfjaar geleden voorziet slechts 7% van de beleggers de meeste kansen bij vastgoed.

Iets meer vertrouwen in crypto

Het vertrouwen in cryptomunten lijkt wat te zijn toegenomen: het deel van de beleggers dat ‘gemiddeld’ vertrouwen in cryptomunten heeft is groter dan in december (27% vs. 21%). Bijna vier op de tien beleggers heeft helemaal geen vertrouwen in cryptomunten.

Wie betaalt prijs van inflatie?

De meningen van de respondenten zijn verdeeld over wie de rekening voor de opgelopen inflatie vooral moet betalen. Het zijn in elk geval niet de beleggers, want maar 5% vindt dat zij de rekening moeten betalen. De grootste groep is van mening dat consumenten dit via de hogere prijzen moeten betalen (38%), al vindt bijna een derde (29%) dat de overheid dit moet doen (via belastingverlaging).

Beleggers kritisch op recordwinsten

Beleggers vinden het kwalijk dat veel bedrijven door de hoge prijzen die zij rekenden recordwinsten hebben behaald (86%). Bijna de helft van deze groep vindt dat deze inflatiewinsten extra belast moeten worden; een vijfde van hen vindt zelfs dat de overheid moet ingrijpen door extra boetes en belastingen. Vier op de tien beleggers vindt dat de inflatiewinsten gebruikt moeten worden om de prijzen te verlagen.

De meting van de BeleggersBarometer van maart vond plaats vlak vóór de Provinciale Statenverkiezingen en de turbulentie op de beurzen rondom de financiële sector.