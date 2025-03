Vertrouwen beleggers zakt onder het nulpunt

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen weken negatief geworden. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo onder een groot aantal zelf beleggende klanten van Saxo. Het is voor het eerst sinds november 2022 dat het beleggersvertrouwen negatief is.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde van 2,1 begin februari naar -0,5 begin maart op een schaal van -15 tot 15.

Het sentiment rond de AEX verslechterde ook aanzienlijk. Beleggers verwachten gemiddeld een daling van -0,7% in de komende maand. Dat was vorige maand nog 0,7% en de maand daarvoor 1,5%. De vooruitzichten voor de S&P 500 steken daarbij niet af: van 1,2% groeiverwachting in februari naar -1,2% begin maart.

“De stemming onder beleggers is de afgelopen weken aanzienlijk verslechterd vanwege de uitgebroken handelsoorlog en geopolitieke ontwikkelingen”, zegt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo. “President Trump heeft hogere handelstarieven ingesteld tegenover Canada, Mexico en China. China heeft direct teruggeslagen met heffingen van 10 tot 15 procent, wat de spanning verder opvoert. Waarschijnlijk gaan de VS ook een importtaks van 25 procent heffen op producten uit de Europese Unie. Bovendien is de verhouding tussen de VS en Oekraïne razendsnel verslechterd. Al met al tast dit het vertrouwen van beleggers aan”, aldus Oudshoorn.

Ontwikkelingen in de VS

Aan de respondenten is ook gevraagd of zij veranderingen in hun beleggingsportefeuille willen aanbrengen, naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen rond de VS. 43,2% wil de blootstelling aan Amerika verkleinen na de huidige politieke ontwikkelingen. 7,7% wil het juist vergroten, terwijl 48,5% geen wijzigingen wil aanbrengen.

ASML populairste koop- én verkoopkandidaat

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen staat ASML staat nog steeds aan kop, al is het wel iets minder populair geworden. Het fonds ging omlaag van 23,8% naar 18,4%. Shell klimt naar de tweede plek. Het fonds gaat van 6,9% naar 15,6%. ABN Amro en Besi (beide 5,7%) bekleden de derde positie.

Opvallend is dat ASML ook het meest als verkoopkandidaat genoemd (11,5%). Op de tweede plaats staat Shell (9,4%), terwijl de derde plaats wordt ingenomen door Philips (8,3%). In februari stond Philips hier nog bovenaan.

Aandelen nog meer favoriet

De voorkeur voor aandelen nam toe (van 86,1% naar 91,1%). Op de tweede plaats staan ETF’s (39,1%), gevolgd door beleggingsfondsen (18,3%), opties (17,2%) en obligaties (7,1%).

IT-sector krijgt klap

De voorkeur voor Informatietechnologie nam sterk af (van 56,4% naar 39,1%). De sector wordt gevolgd door de financiële sector (34,0%), de grondstoffensector en de energiesector (beide 32,1%) en de industriële sector (23,1%). In vergelijking met de vorige maand zitten de grondstoffensector en de energiesector stevig in de lift.

