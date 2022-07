Vertrouwen blijft laag

In juli bleef het beleggersvertrouwen met 69 punten onveranderd laag. Dat blijkt uit de maandelijkse ING BeleggersBarometer. Beleggers zijn onverminderd negatief over de algemene economische situatie in Nederland. Het oordeel van beleggers over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille is zelfs nóg negatiever geworden in juli ten opzichte van voorgaande maanden. Wel voorspellen beleggers een verbetering in hun eigen financiële situatie in de komende drie maanden.

Ruim de helft van de beleggers vindt het belangrijk om te weten hoe duurzaam de eigen beleggingen zijn. En als de status daarvan zou tegenvallen, zou 71% van deze groep overstappen op duurzamere beleggingen. Ook speelt duurzaamheid bij het opstellen van de beleggingsportefeuille voor bijna een derde van deze groep een grote rol. Twee derde van hen vindt het interessant, maar neemt ook andere factoren mee in die keuze en 10% zegt op basis van andere keuzes een beleggingsportefeuille op te stellen. Bovendien vindt de helft van de beleggers het ook belangrijk om te weten hoe duurzaam de eigen broker is. Van deze groep zou een derde wisselen van broker als blijkt dat deze niet duurzaam is. De helft zou misschien wisselen van effectenhandelaar en 15% zegt niet te willen wisselen. Bob Homan, hoofd ING Investment Office, vindt het “mooi om te zien dat beleggers het belangrijk vinden om te weten hoe duurzaam hun eigen beleggingen zijn. Deze klantbeleving gaat hand in hand met wettelijke verplichtingen om beleggers hierover van meer informatie te voorzien.”

AEX

De ondervraagde beleggers verwachten dat de AEX in oktober op 650 punten zal staan. Deze stand is de laagste voorspelling van het afgelopen anderhalf jaar. De AEX-voorspelling die beleggers in april deden voor deze maand (709 punten) is niet uitgekomen. De AEX schommelde tijdens de onderzoeksperiode tussen de 644 en 672 punten. Homan: “Intussen heeft de AEX de voorspelde stand wel aangetikt. Onder invloed van de lange rente die de afgelopen weken flink daalde, lieten aandelen een aardig herstel zien.”

Net als in juni denken beleggers in juli dat de geopolitieke situatie de meeste invloed heeft op de beurs (33%). De wereldeconomie heeft volgens de beleggers minder invloed gekregen (van 27% in juni naar 20% in juli). Inflatie staat met 19% nog steeds op de derde plek. Opvallend is dat beleggers verwachten dat de rente en corona een iets grotere rol gaan spelen op de beurs. De rente is met een impact van 14% in juni gestegen naar 17% in juli en corona is met 4% in juni gestegen naar 7% in juli.

Rendement

Het oordeel van de beleggers over de eigen beleggingsportefeuille is in juli nog negatiever geworden ten opzichte van juni: 65% zag een waardedaling in juli ten opzichte van 57% in juni. In juli (40%) leden iets meer beleggers verlies dan in juni (36%). Het gemiddelde verlies was 9,9%, in juni was dit nog 8,8%. Een kwart maakte winst, dit was voornamelijk tussen de meer dan 0% en 4%.

Beurskansen

Nederland wordt in juli door de beleggers nog steeds als de regio met de grootste beurskansen gezien. Maar dat denken wel minder beleggers dan drie maanden geleden (van 25% naar 19%). Ook Europa (zonder Nederland) is minder kansrijk in juli dan in april (van 9% naar 8%). De VS wordt daarentegen juist als een steeds kansrijkere regio gezien in juli ten opzichte van april (van 16% naar 17%). Dat verrast Homan niet: “De Amerikaanse economie lijkt minder last te hebben van de oorlog in de Oekraïne en de daardoor ontstane hoge gasprijzen.” In juli verwachten de beleggers de meeste kansen om rendement te behalen bij Shell (16%), ASML (14%) en Ahold Delhaize (5%).

Beleggersprofiel

Beleggers houden hun beleggingen in aandelen langer vast dan drie maanden geleden. De beleggingshorizon is langer geworden. Deze toont de bereidheid van beleggers om hun belegde geld vast te houden en niet aan iets anders te besteden. Meer mensen hebben in juli een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar (37% vs. 29% in april), een beleggingshorizon van 1 tot 5 jaar komt minder vaak voor (17% vs. 25%). Bijna twee derde van de beleggers omschrijft het risicoprofiel van de eigen beleggingsportefeuille als gemiddeld, 20% als offensief en 18% als defensief. Dit is gelijk aan de vorige maand. Ook nemen de meeste beleggers in juli (76%) evenveel beleggingsrisico als twee maanden geleden. Ruim de helft belegt zelf (56%) en 35% laat in beheer beleggen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17521 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht