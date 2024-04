Vertrouwen in Adyen vervlogen na koersval

Het aandeel Adyen N.V. EO-,01 (ADYEN) eindigde op 1157 euro na een daling van 18,4%.

TA-commentaar: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 17 augustus 2023, toen de daling 39,0% was. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 522 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zes keer zoveel is als de normale omzet per dag.” Het ziet er volgens Investtech technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht negatief voor de middellange termijn.

Beleggers hebben zich wellicht te veel laten leiden door de daling van de inkomsten per transactie (take rate). Dat zou slecht zijn voor de toekomstige omzet. Over het eerste kwartaal steeg deze met 21% tot 438 miljoen euro. De onderliggende waarde van de transactie steeg met 46% tot 298 miljard euro. Die 21% versus 46% zegt heus wel iets over de onderliggende kracht, hoewel het bestuur graag anders doet vermoeden. Die brokkelt duidelijk af. Dus laat u niets wijs maken door te positieve beschouwingen.

Voor het aandeel wordt 63 keer de winst betaald. Bij de verslechtering van de take rate is dat niet te handhaven. Bij een toenemende concurrentie lijkt een verbetering van de take rate niet aannemelijk. Het aandeel is met een technische dans begonnen met de steun. Als de koers niet weet te stijgen/herstellen tot 1.270 euro, is het technisch aannemelijk dat de volgende steun van iets beneden de 1.000 euro zal worden aangetikt.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

