Vertrouwen in crypto neemt verder af

Aandelen (30%) en beleggingsfondsen (29%) blijven de meest kansrijke vormen van beleggen volgens beleggers zelf. Zo blijkt uit een onderzoek van ING.

Het vertrouwen in beleggen in cryptomunten (zoals Bitcoin) is het afgelopen kwartaal verder afgenomen. In maart zag 19% dit nog als meest kansrijke vorm van beleggen, deze maand is dit nog 7%. Ook is de groep beleggers die geen vertrouwen heeft in cryptomunten gegroeid van 23% naar 29%. Slechts 4% van de beleggers heeft veel vertrouwen in cryptomunten. Het beeld van hoe beleggers € 10.000 zouden verdelen tussen traditionele beleggingen en cryptocurrencies is al maanden stabiel. Van de ondervraagde beleggers zou 87% vooral investeren in traditionele beleggingen (fondsen, aandelen en ETF’s) en 13% van de beleggers zou investeren in cryptocurrencies

